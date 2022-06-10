ФАО раздает украинским семьям семенной картофель

В рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности и источников средств к существованию проживающих в сельской местности семей в Украине, которые находятся в уязвимом положении, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) распространила среди 17 740 домохозяйств из десяти областей Украины наборы с семенным картофелем, чтобы они могли посадить его и осенью получить урожай, информирует ZN.ua .

В рамках этой кампании, финансируемой Европейским союзом и Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ), будет охвачено около 46 000 человек.