ФАО раздает украинским семьям семенной картофель

Будет охвачено около 46 000 человек.

ФАО раздает украинским семьям семенной картофель

В рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности и источников средств к существованию проживающих в сельской местности семей в Украине, которые находятся в уязвимом положении, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) распространила среди 17 740 домохозяйств из десяти областей Украины наборы с семенным картофелем, чтобы они могли посадить его и осенью получить урожай, информирует ZN.ua.

В рамках этой кампании, финансируемой Европейским союзом и Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ), будет охвачено около 46 000 человек.

 


Юлия Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотыхУкраинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Украинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобильУкраинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобиль
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Блок рекламы


Похожие новости
Работа во Франции: какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам без знания языкаРабота во Франции: какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам без знания языка
Работа в Чехии на лето: где можно подзаработать украинским беженцамРабота в Чехии на лето: где можно подзаработать украинским беженцам
Выплаты украинским беженцам в Италии: как получить помощьВыплаты украинским беженцам в Италии: как получить помощь
Финансовая помощь украинским беженцам в Румынии: как получить выплаты от Красного КрестаФинансовая помощь украинским беженцам в Румынии: как получить выплаты от Красного Креста
Работа в Германии: как трудоустроиться украинским беженцамРабота в Германии: как трудоустроиться украинским беженцам
Выплаты украинским беженцам в Европе: перечень стран, где платят большеВыплаты украинским беженцам в Европе: перечень стран, где платят больше
Украинским беженцам придется платить налоги в ЕвропеУкраинским беженцам придется платить налоги в Европе
Цены на молодой картофель напугали украинцевЦены на молодой картофель напугали украинцев
Плавающий курс доллара больно ударил по украинским беженцам, которые оказались за границейПлавающий курс доллара больно ударил по украинским беженцам, которые оказались за границей
Работа украинским беженцам в Польше: как трудоустроиться за границейРабота украинским беженцам в Польше: как трудоустроиться за границей
Последние новости
Подгружаем последние новости