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2022-06-10
ФАО раздает украинским семьям семенной картофель
Будет охвачено около 46 000 человек.
В рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности и источников средств к существованию проживающих в сельской местности семей в Украине, которые находятся в
уязвимом положении, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) распространила среди 17 740 домохозяйств из десяти областей Украины наборы с семенным
картофелем, чтобы они могли посадить его и осенью получить урожай, информирует
В рамках этой кампании, финансируемой Европейским союзом и Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ), будет охвачено около 46 000 человек.
Юлия Мельничук, ZN.ua