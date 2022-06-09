Работа в Чехии на лето: где можно подзаработать украинским беженцам

В Чехии на сегодняшний день достаточно вакансий для украинцев, и многие из них рассчитаны как раз на летний период. Если вы не планируете оставаться в стране дольше, чем до августа, но хотите подзаработать, то такая возможность у вас есть. Мы расскажем об актуальных вакансиях, которые предлагают работодатели в Чехии.

Без опыта работы и знания чешского языка украинские беженцы могут устроиться разнорабочими на шоколадную фабрику. В их обязанности будет входить сортировка и упаковка продукции у линии; маркировка и проставка дат на упаковке; контроль качества продукции; сборка картонных коробок для упаковки.

Оплата составит 1300 евро в среднем за 10-12-часовой рабочий день. Проживание и проезд на работу оплачивает работодатель.

Много открытых вакансий упаковщиков на автомобильный завод. Берут как мужчин, так и женщин. Работа по 12 часов в день, 6 дней в неделю, заработная плата – 1000-1100 евро (от 33 тыс. грн). Проживание работодатель не оплачивает, только проезд.

На лето в Чехии можно устроиться пекарем-кондитером и зарабатывать от 1000 до 1800 евро в месяц (32–57,6 тыс. грн).

В отельном бизнесе есть вакансии горничных. Рабочие на автомобильном заводе TOYOTA могут зарабатывать от 32 до 42 тыс. грн.

Ранее сообщалось, на какую работу могут устроиться украинцы в Швейцарии.