В РФ закриваються аптеки через падіння платоспроможності покупців

У Росії фармацевтична галузь переживає скрутні часи – кількість аптек за підсумками другого кварталу 2022 року скоротилася вперше за майже два роки. Зараз на аптечний бізнес тисне зниження платоспроможного попиту та маркетингової підтримки виробників ліків, пишуть росЗМІ.

Без платоспроможного населення немає аптек

У Росії два роки тому вже було закриття аптек – це сталося через пандемію COVID-19. У 2022 році, за підсумками другого кварталу, у РФ число аптек скоротилося на 275 точок - до 72 тисяч.

Причиною цього є зменшення платоспроможного попиту та маркетингової підтримки виробників лікарських засобів.

Фахівці прогнозують, що тренд на закриття аптек може досягти піку до кінця року.

Директор з розвитку RNC Pharma Ніколай Бєспалов наголосив, що поки що сходять з дистанції переважно поодинокі аптеки чи невеликі мережі.