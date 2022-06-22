В США рассматривают возможность отмены налога на топливо — WSJ

Президент США Джо Байден призывает временно отменить федеральный налог на бензин. Об этом пишет enkorr.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

В США рассматривают возможность отмены налога на топливо — WSJ
Фото: newyork.forumdaily.com

Налог на горючее

Отмечается, что Байден и его советники обсуждали этот вопрос в течение нескольких месяцев в разгар политического давления, чтобы решить проблему рекордно высоких цен на газ.

По словам источников, объявление Байдена ожидается в среду. Белый дом заявил, что Байден выступит с комментариями по ценам на газ, но не предоставил никаких подробностей о выступлении.

WSJ пишет, что приостановление федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон потребует одобрения Конгресса, поэтому шаг Байдена, который поддержит эти усилия, будет в значительной степени символичен.

Напомним

За последние 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и 13 июня достигла рекордной отметки в $5 за галлон (3,8 литра).

В марте Верховная Рада Украины отменила акциз на горючее, а ставку НДС по этим позициям снизила с 20% до 7%.

В мае Кабмин отменил предельные цены на премиальное топливо для АЗС при торговле горючим и по регулируемым ценам.





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