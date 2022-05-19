Эксперт предложил вернуть акциз на топливо, чтобы не было дефицита

Одна только приостановка государственного регулирования цен на топливо не сможет ликвидировать очереди на АЗС. Для этого нужны и другие меры. В частности, отмена акциза на топливо, считает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Он отметил, что попытка ликвидировать дефицит топлива путем поднятия цен (а именно так следует оценивать временную отмену государственного регулирования) не даст должного эффекта. Он считает, что проблема не в деньгах, так как у операторов топливного рынка много разных экономических стимулов.

Куюн считает, что в данном случае стоимость топлива лучше пусть будет высокой за счет налогов. Это доход в государственный бюджет и граждане будут понимать, что часть их денег государство направит на нужды ВСУ.

Кроме того, эксперт считает, что населению нужно честно объяснить, что с топливом легко не будет, так как формируется новый рынок, а государству нужно работать над расширением транспортных коридоров. Он полагает, что поставок топлива только через Польшу и Румынию будет недостаточно.

Напомним, ранее мы посоветовали украинским водителям, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива.