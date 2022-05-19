Эксперт предложил вернуть акциз на топливо, чтобы не было дефицита

Одна только приостановка государственного регулирования цен на топливо не сможет ликвидировать очереди на АЗС. Для этого нужны и другие меры. В частности, отмена акциза на топливо, считает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Эксперт предложил вернуть акциз на топливо, чтобы не было дефицита

Он отметил, что попытка ликвидировать дефицит топлива путем поднятия цен (а именно так следует оценивать временную отмену государственного регулирования) не даст должного эффекта. Он считает, что проблема не в деньгах, так как у операторов топливного рынка много разных экономических стимулов.

Куюн считает, что в данном случае стоимость топлива лучше пусть будет высокой за счет налогов. Это доход в государственный бюджет и граждане будут понимать, что часть их денег государство направит на нужды ВСУ.

Эксперт предложил вернуть акциз на топливо, чтобы не было дефицита

Кроме того, эксперт считает, что населению нужно честно объяснить, что с топливом легко не будет, так как формируется новый рынок, а государству нужно работать над расширением транспортных коридоров. Он полагает, что поставок топлива только через Польшу и Румынию будет недостаточно.

Напомним, ранее мы посоветовали украинским водителям, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Военные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработатьВоенные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработать
Работа в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансийРабота в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансий
Блок рекламы


Похожие новости
Бензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июнеБензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июне
Еврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евроЕврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евро
АМКУ проверяет причины возникновения дефицита топливаАМКУ проверяет причины возникновения дефицита топлива
«Очереди сократятся»: в Украине приостановили госрегулирование цен на топливо«Очереди сократятся»: в Украине приостановили госрегулирование цен на топливо
Долги за коммуналку: в Западной Украине могут вернуть штрафы и пенюДолги за коммуналку: в Западной Украине могут вернуть штрафы и пеню
90% украинских банков не испытывает проблем с проведением платежей — эксперт90% украинских банков не испытывает проблем с проведением платежей — эксперт
Украина предложила создать «Организацию стран-экспортеров зерновых»Украина предложила создать «Организацию стран-экспортеров зерновых»
АЗС выступают против проверок розничных цен на топливоАЗС выступают против проверок розничных цен на топливо
WSJ: РоSSия распродает свои танкеры, чтобы расплатиться с долгамиWSJ: РоSSия распродает свои танкеры, чтобы расплатиться с долгами
Польша предупредила беженцев из Украины, что государственную помощь на детей могут потребовать вернуть с процентамиПольша предупредила беженцев из Украины, что государственную помощь на детей могут потребовать вернуть с процентами
Последние новости
Подгружаем последние новости