У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 7,8 мільярда акцизного податку
У серпні 2022 року платники акцизного податку до загального фонду Державного бюджету України перерахували 7,8 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
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За даними відомства, це на 55,1 млн грн більше затверджених показників доходів та на 10,7 млн грн більше, ніж у серпні минулого року.
У серпні досягнуто позитивної динаміки у надходженнях акцизного податку з основних видів підакцизних товарів, зокрема, лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів.
Так, надходження акцизного податку з виробленої та ввезеної на митну територію України лікеро-горілчаної продукції склали 0,8 млрд грн, що на 83 млн грн більше фактичних надходжень серпня минулого року та на 76 млн грн більше затверджених показників доходів.
З вироблених та ввезених на митну територію України тютюнових виробів у серпні 2022 року надходження склали майже 6 млрд грн, що на 15 млн грн більше серпня минулого року та на 136 млн грн більше показників доходів.
«Введення з 1 травня 2022 року норм закону про перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, які використовуються в електронних цигарках, обов'язки сплати 5%. акцизний податок із роздрібного продажу тютюнових виробів дозволив суттєво збільшити доходи місцевих бюджетів із цього податку», — додали у відомстві.
Так, у серпні 2022 року за звітний період у липні 2022 року виробниками, імпортерами, а також суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі щодо залишків нереалізованих тютюнових виробів, вироблених до 1 квітня 2022 року, задекларовано 638 млн грн 5%. акцизного податку, що у 2,6 раза більше за середньомісячні показники січня — квітня 2022 року та у 2,4 раза показників 2021 року.