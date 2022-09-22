У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 7,8 мільярда акцизного податку

У серпні 2022 року платники акцизного податку до загального фонду Державного бюджету України перерахували 7,8 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Фото: slovoidilo.ua

Подробиці

За даними відомства, це на 55,1 млн грн більше затверджених показників доходів та на 10,7 млн грн більше, ніж у серпні минулого року.

У серпні досягнуто позитивної динаміки у надходженнях акцизного податку з основних видів підакцизних товарів, зокрема, лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів.

Так, надходження акцизного податку з виробленої та ввезеної на митну територію України лікеро-горілчаної продукції склали 0,8 млрд грн, що на 83 млн грн більше фактичних надходжень серпня минулого року та на 76 млн грн більше затверджених показників доходів.

З вироблених та ввезених на митну територію України тютюнових виробів у серпні 2022 року надходження склали майже 6 млрд грн, що на 15 млн грн більше серпня минулого року та на 136 млн грн більше показників доходів.

«Введення з 1 травня 2022 року норм закону про перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, які використовуються в електронних цигарках, обов'язки сплати 5%. акцизний податок із роздрібного продажу тютюнових виробів дозволив суттєво збільшити доходи місцевих бюджетів із цього податку», — додали у відомстві.

Так, у серпні 2022 року за звітний період у липні 2022 року виробниками, імпортерами, а також суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі щодо залишків нереалізованих тютюнових виробів, вироблених до 1 квітня 2022 року, задекларовано 638 млн грн 5%. акцизного податку, що у 2,6 раза більше за середньомісячні показники січня — квітня 2022 року та у 2,4 раза показників 2021 року.