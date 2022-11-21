Киянам повернуть 75% вартості генераторів: як жителям ОСББ отримати компенсації

Після того, як у столиці почалися планові та позапланові відключення електроенергії, Київрада вирішила підтримати киян та пообіцяла компенсувати мешканцям ОСББ 75% вартості генераторів, які будуть придбані на потреби мешканців будинку.

За словами депутата Київради Ксенії Семенової, КМДА ухвалила окрему міську цільову програму для ОСББ та ЖБК, яка дозволяє компенсувати з міського бюджету 75% вартості генератора для багатоквартирного будинку. Кияни вже можуть закуповувати ці генератори та звертатися до районної державної адміністрації за компенсацією.

Установка генераторів дозволить забезпечити не лише світло, але й водопостачання та опалення у багатоповерхових будинках у періоди відключення електроенергії.

Щоб отримати компенсацію за купівлю генератора, потрібно заповнити заяву та надати пакет документів до районної адміністрації.

У заяві слід зазначити вартість генератора, його технічні характеристики, адресу, за якою буде встановлено обладнання.

Також у ОСББ мають бути копії документів, що підтверджують придбання генератора;

копії документів із зазначенням характеристик генератора та його серійного номера та

копія витягу з Єдиного державного реєстру юрособ та ФОПів юрособи, які займаються утриманням будинку.

Для комунальних компаній, які обслуговують будинки, Київрада також виділила по 50 млн грн на район для закупівлі генераторів на зиму.

Раніше повідомлялося, які є основні правила безпеки під час використання генератора.