Верховна Рада дала зелене світло впровадженню електронних акцизів на тютюн та алкоголь

Перевірити легальність підакцизних товарів можна буде в Дії, інформує ZN.ua.

Верховна Рада дала зелене світло впровадженню електронних акцизів на тютюн та алкоголь
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкти №8286 та №8287 щодо введення електронної акцизної марки на алкоголь та тютюнові вироби. Про це стало відомо з карток проєктів на сайті ВР.

Законопроєкт №8286 передбачає запровадження електронної марки акцизного податку — QR-коду, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів. Таким чином, можна ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів. Зробити це можна буде в «Дії». Саме Мінцифри розроблятиме та впроваджуватиме систему.

Законодавці прогнозують, що за результатами реалізації закону тіньова частка українського ринку алкоголю, тютюну та рідин, що використовується в електронних сигаретах, зменшиться. Крім того, норми Закону дозволять привести законодавство України у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Пов’язаний із попереднім законопроєкт N8287 передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної системи відстеження згаданих вище підакцизних товарів.

Законопроєкт №8286 підтримали 242 народних депутати, №8287 — 231 депутат.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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