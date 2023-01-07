Мінфін готує суттєве підвищення акцизів на бензин та скраплений газ

У Мінфіні кивають на Євросоюз, кажуть, що запроваджують мінімальний розмір податку, визначений директивою ЄС, інформує ZN.ua.

Мінфін готує суттєве підвищення акцизів на бензин та скраплений газ
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Міністерство фінансів розробило законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на бензин та скраплений газ. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Законопроєктом пропонується підвищити акциз на скраплений газ більше ніж в два рази – з 52 до 125 євро за 1000 літрів та поступове підвищення акцизів на бензин. У Мінфіні наголошують, що це мінімальний розмір податку, визначений директивою ЄС.

Також передбачається поступове підвищення акцизів на бензин.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі відповідно до Закону України від 21.09.2022 No 2618-ІХ «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» встановлено на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не довше ніж до 01.07.2023, такі ставки акцизного податку: на бензини моторні, важкі дистиляти, інші нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та біодизель в розмірі 100 євро за 1000 літрів, на скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1000 літрів.

З 1 липня планується повернути повну ставку акцизу на бензин у 213 євро за 1000 літрів.

Також пропонується встановити графік приведення акцизів на пальне «до мінімального рівня визначеного директивою ЄС» до 2028 року, коли він перевищить 300 євро за 1000 літрів. Акцизи на дизель, за планами Мінфіну, також до 2028 року перевищать 300 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Верховна Рада України повернула акцизний податок на пальне. Пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Згідно положень нового закону були повернені акцизи у розмірі:

  • бензин 100€/ 1000 літрів
  • дизель 100€/ 1000 літрів
  • біопаливо 100€/ 1000 літрів
  • газ 52 €/ 1000 літрів

ПДВ для всього залишився на рівні 7%.

Була зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз склав 0€/ 1000 літрів. Ця пільга діє виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Як відомо, Кабмін зменшив до нуля акциз та до 7% ПДВ на пальне в середині березня 2022 року. Це дало можливість зрізати ціни на колонках на 10 грн/л і підтримати споживачів.

Експерти застерігали від повернення оподаткування пального. На їхню думку, частина АЗС може зупинитись, а частина буде уникати сплати податків.

За матеріалами: Судово-юридична газета /

Лія Ільченко, ZN.ua





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