Bloomberg: ЄС готує пакет для України на 50 млрд євро перед контрнаступом

Деталі оголосять сьогодні в Лондоні

Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 мільярдів євро (55 мільярдів доларів) для підтримки України, оскільки країна починає критичний контрнаступ, щоб повернути території, втрачені після вторгнення Росії більше року тому, пише Bloomberg, інформує ZN.ua.

Bloomberg: ЄС готує пакет для України на 50 млрд євро перед контрнаступом
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Пропозиція Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети реконструкції, за словами людей, знайомих із планом допомоги.

Пакет, до якого все ще можуть бути внесені зміни, перш ніж його оприлюднять, буде оголошено у вівторок перед конференцією цього тижня в Лондоні, де донори обговорюватимуть, як відновити країну, а українські чиновники прагнутимуть залучити приватний сектор.

Комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення є закритими.


Оксана Коваль, ZN.ua





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