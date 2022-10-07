У НБУ розповіли, коли знову повернуться до плаваючого валютного курсу
Найближчим часом НБУ не зможе повернутися до плаваючого курсу долара, який був до війни, оскільки це можливо лише при збалансованому валютному ринку.
Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук 6 жовтня заявив, що основною умовою для повернення НБУ до плаваючого курсу є саме стабілізація ринку. За його словами, обсяги інтервенцій НБУ мають бути значно меншими, ніж влітку і зараз. Адже в умовах війни регулятор щомісяця витрачав 3-4 млрд доларів для збереження курсової стійкості.
Офіційний курс долара в Україні з липня залишається на рівні 36,57 грн за долар. Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким фінустанови можуть продавати клієнтам готівкову іноземну валюту і дозволив купувати долари за умови розміщення її на депозити. Населення та бізнес активно перводять свої кошти з гривневих активів у долари, що негативно впливає на стабілізацію курсу.
Забезпечити баланс на ринку валют допоможе також стабільніший транспортний морський коридор, здатність експортувати свою продукцію, тому що залізничні та автомобільні шляхи наразі обмежені, а також потрібно знизити кількість валютних депозитів.
Нагадаємо, що 6 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. У вівторок, 4 жовтня, Шевченко повідомив, що за станом здоров'я подає у відставку. Його наступником може стати колишній голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Раніше повідомлялося, що з 5 жовтня для українців запроваджено заборону на переказ грошей з гривневих карток на іноземні.