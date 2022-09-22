Рада повернула акцизи на пальне для фінансування ремонту доріг

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ. Отримані кошти будуть спрямовані на ремонт та утримання доріг. Про це розповів заступник керівника парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Рада повернула акцизи на пальне для фінансування ремонту доріг
Фото: pixabay.com

Деталі

Зокрема, ухвалення законопроєкту №?7668-д про повернення акцизів на пальне у другому читанні підтримали 255 депутатів.

Пропонується встановити акциз:

  • на автогаз — 52 євро за 1000 літрів,
  • на бензин — 100 євро за 1000 літрів,
  • на дизпальне — 100 євро за 1000 літрів.

Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів. Водночас ПДВ на всі види палива залишається на рівні 7%.

Пільга для Міноборони

Також законом передбачено пільгу для Міноборони — на період військового та надзвичайного стану (але не пізніше 1 липня 2023 року) на пальне для потреб Збройних Сил акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Ремонт доріг

Верховна Рада дозволила використати кошти, що надходять від акцизів на паливо до Дорожнього фонду, на ремонт та відновлення доріг. За ухвалення відповідного законопроєкту №?7669 у другому читанні проголосували 269 народних депутатів.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновлювальні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

За словами Железняка, під час голосування за закон депутати підтримали виправлення №?47, яке передбачає, що насамперед кошти Дорожнього фонду мають йти на військові потреби.

«Раніше гроші до кінця 2022 року могли бути використані лише для погашення боргів та витрат для армії. Тепер і на дороги можна використати», — зазначив Железняк.

Він додав, що депутати також підтримали поправку про те, що у 2022 році 50% коштів державного Дорожнього фонду мають бути спрямовані на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС.





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