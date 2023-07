США вкладуть $756 млрд у фінансування ядерної зброї до 2032 року

Лише витрати на командування, управління і зв'язок становитимуть $117 млрд.

Міністерство оборони США готується до великих інвестицій у сектор ядерної зброї. Протягом десяти років Пентагону доведеться витратити сотні мільярдів доларів. Про це пише видання Defence News , інформує ZN.ua .

© Flickr/Peter Burka

Витрати на ядерне командування, управління і зв'язок у 2023-2032 рр. становитимуть $117 млрд. Це означає, що витрати у порівнянні з попередньою оцінкою, яку було зроблено два роки тому, збільшаться на $23 млрд.

Стрибок витрат пов'язаний із прискоренням модернізації компонентів ядерного стримування, включно із заміною літаків E-4B National Airborne Operations Center та E-6B Take Charge and Move Out. З такою заявою виступило Бюджетне управління Конгресу.

Адміністрація президента США Джо Байдена обіцяє поліпшити NC3 і підвищити рівень захисту від кібератак. Час у Білого дому ще є, оскільки нова ядерна зброя надійде на озброєння тільки після 2030 року.

Якщо на NC3 слід виділити $117 млрд, то сумарні інвестиції в ядерний арсенал до 2032 року досягнуть колосальних $756 млрд. Але це в разі задоволення всіх бюджетних запитів. Причина полягає в тому, що більша частина інфраструктури, включно з дослідницькими лабораторіями та виробничими майданчиками, занепала після завершення холодної війни. Крім того, ядерна зброя теж проходить комплексну модернізацію, щоб залишатися в робочому стані.