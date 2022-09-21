Рада повернула акцизний податок на пальне

Законопроєкт підтримали 255 депутатів

Рада повернула акцизний податок на пальне
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Верховна рада України повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект #7668-д був підтриманий в цілому. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За повідомленням народного депутата законопроект підтримали 255 народних обранців.

Згідно положень нового закону повертаються акцизи у розмірі:

  • бензин 100€/ 1000 літрів
  • дизель 100€/ 1000 літрів
  • біопаливо 100€/ 1000 літрів
  • газ 52 €/ 1000 літрів

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Відповідно до законопроєкту зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

«Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. ВСІ ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року», - резюмував Железняк.


Артем Руденко, ZN.ua





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