Рада повернула акцизний податок на пальне
Законопроєкт підтримали 255 депутатів
Верховна рада України повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект #7668-д був підтриманий в цілому. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
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Згідно положень нового закону повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100€/ 1000 літрів
- дизель 100€/ 1000 літрів
- біопаливо 100€/ 1000 літрів
- газ 52 €/ 1000 літрів
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
Відповідно до законопроєкту зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
«Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. ВСІ ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року», - резюмував Железняк.