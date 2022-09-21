Рада повернула акцизний податок на пальне

Верховна рада України повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект #7668-д був підтриманий в цілому. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За повідомленням народного депутата законопроект підтримали 255 народних обранців.

Згідно положень нового закону повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/ 1000 літрів

дизель 100€/ 1000 літрів

біопаливо 100€/ 1000 літрів

газ 52 €/ 1000 літрів

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Відповідно до законопроєкту зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

«Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. ВСІ ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року», - резюмував Железняк.