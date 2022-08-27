Раді рекомендували не спрямовувати акциз на паливо на потреби оборони

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України підтримав законопроект №7669, який передбачає скасування спрямування грошей із Дорожнього фонду на потреби оборони та на погашення раніше взятих державою кредитів. Про це свідчать дані сайту українського парламенту.

Кабмін планує восени 2022 року запровадити єдиний акциз на бензин, дизельне паливо та автогаз у розмірі 100 євро на 1000 літрів. Гроші, отримані від цього податку, хочуть направити до Дорожнього фонду. У свою чергу, закон про державний бюджет України на 2022 рік передбачає використання грошей із Дорожнього фонду на погашення державних кредитів та на потреби оборони.

У Верховній Раді 14 серпня зареєстрували законопроект №7669, який передбачає використання грошей Дорожнього фонду за прямим призначенням – на ремонт та будівництво доріг та дорожньої інфраструктури.

Комітет із питань бюджету Верховної Ради вже підтримав законопроект №7669. Він рекомендує народним депутатам ухвалити цей законопроект за основу і загалом як закон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народні депутати ВР внесли поправки до законопроекту № 6523, які передбачають збільшення штрафів за перевищення швидкості.