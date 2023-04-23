Крадіжка грошей с банківських рахунків: аферисти обікрали понад тисячу карток

В Україні кіберполіція вивела на чисту воду два злочинні угруповання, що займалися крадіжкою грошей з банківських карток. Зловмисники створювали фішингові сайти та з їхньої допомогою викрадали гроші з банківських карток.

Про це розповіла прес-служба кіберполіції України.

Кіберполіцією Харківської області було викрито дві злочинні групи, які займалися крадіжкою грошей з банківських карток українців. Злочині групи створили фішингові сайти, що майже копіювали інтерфейс банківських сторінок, інтернет-магазинів, платформ з оголошеннями.

Клієнтам банків надсилали посилання на ці сайти, за якими їм пропонували зайти, зваблюючи власників карткових рахунків вигідними пропозиціями.

"Зловмисники в месенджерах розсилали ці посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат, отримання коштів за проданий товар. Дані, введені користувачами на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам", - йдеться в поовідомленні прес-служби кіберполіції.

Завдяки отриманими даним, аферисти через платіжні системи вивели гроші з понад тисячі банківських карток громадян. Причому загалом у людей було викрадено майже 2 млн гривень.

Очевидно, ця сума була би значно більшою, якби не викриття службою кіберполіції. В ході обшуків у фігурантів справи дома було вилучено комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, гроші та SIM-карти.

Шахраї не гребували крадіжками з карт не лише заможних громадян, але й пересічних українців. Отже, кіберполіція застерігає українців: не кваптеся заходити на підозрілі посилання в інтернеті.

Нагадаємо, в Києві аферист продавав неіснуючі люксові автомобілі.