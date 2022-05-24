Как поменялись цены на бензин и дизтопливо за последнюю неделю
Средние розничные цены на бензины и дизельное топливо в Украине в период с 16 по 23 мая увеличились на 22?30%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы «А-95» (Киев), пишет Interfax-Украина.
Какие сейчас цены на АЗС
Средние цены на розницу на бензин марки «А-92» выросли на 8,93 грн/литр — до 48,78 грн/литр, «А-95» — на 10,72 грн/литр (до 50,84 грн/литр), премиальный «А-95» — на 9,85 грн/литр (до 51,51 грн/литр).
Кроме того, розничные цены на дизельное топливо увеличились на 13,24 грн/литр — до 56,49 грн/литр, на сжиженный газ — на 4,14 грн/литр (до 39,24 грн/литр).
Изменение средних розничных цен на нефтепродукты в Украине, грн/литр
|А-92
|А-95
|А-95+
|ДП
|LPG
|25.04.22
|33,65
|34,06
|35,24
|38,35
|29,99
|29.04.22
|34,01
|34,63
|35,57
|39,15
|30,58
|02.05.22
|35,12
|36,13
|37,24
|40,81
|30,87
|09.05.22
|36,81
|37,70
|39,03
|43,08
|32,66
|16.05.22
|39,85
|40,12
|41,66
|43,25
|35,10
|23.05.22
|48,78
|50,84
|51,51
|56,49
|39,24
|смена за неделю, %
|22,4
|26,7
|23,6
|30,6
|11,8
Данные: «А-95»
Напомним, Кабинет Министров решил отказаться от государственного регулирования цен на топливо. Но в то же время сохранил предел границы цены на бензин в 52 грн за литр, дизтопливо — 58 грн за литр.
Одновременно Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей объявила о начале проверок АЗС по жалобам потребителей на завышенные цены, отказ в расчете картами и отсутствие расчетных документов.