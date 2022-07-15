Ціни на бензин продовжують падіння: яка вартість на АЗС 15 липня

15 липня на українському роздрібному ринку пального ціни на АЗС продовжують падіння.

Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, пише канал 24, інформує Апостроф.

У середньому роздрібна ціна на різні види пального зменшилась від пари копійок до понад однієї гривні проти показників 14 липня. Ціна дизельне паливо майже не змінилась.

Вартість пального на 15 липня:

  • бензин А-95 - здешевшав на 4 копійки, до 50,56 грн за літр;
  • бензин А-92 - 1,28 гривні, до 48,83 грн за літр;
  • дизпаливо - додало у вартості 1 копійку - 56,29 грн за літр.

Прогноз експертів щодо цін на пальне

Ціни на дизпаливо можуть впасти на 5% найближчим часом, тому, що обсяги постачання - достатні для забезпечення потреб ринку. Здешевлення бензину не буде, тому що дефіцит не лише в Україні, а й у Європі загалом, звідки експортується цей вид пального, вважає експерт по енергетиці Геннадій Рябцев.

Фахівець вважає, що автогаз подешевшав через достатні обсяги на ринку. Однак, ближче до зими водії можуть зіткнутися із дефіцитом цього виду пального.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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