Експерт розповів, що буде з ціною на бензин після підвищення курсу долара

Нацбанк України 21 липня підвищив офіційний курс долара із 29,29 до 36,56 гривень. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що через це на українських АЗС збільшаться ціни, але не критично.

Експерт розповів, що буде з ціною на бензин після підвищення курсу долара

Зокрема, якщо зараз в Україні середня вартість дизельного палива становить 55 гривень за один літр, то після підвищення курсу долара ціна, на думку Сергія Куюна, збільшиться до 60-62 гривень за літр.

Бензин також подорожчає з 52 гривень/літр до приблизно 55-57 гривень за літр. При цьому експерт прогнозує, що автогаз не дорожчатиме. Він може стабілізуватися на позначці 30 гривень/літр, як зараз.

Експерт розповів, що буде з ціною на бензин після підвищення курсу долара

Куюн вважає, що після підвищення курсу долара паливний ринок в Україні повернеться до параметрів державного регулювання. Нагадаємо, держрегулювання цін на бензин та дизельне паливо Кабмін скасував у травні 2022 року, щоб наповнити ринок паливом.

Таким чином, зниження цін на паливо, що намітилося, вже з сьогоднішнього дня, 21 липня, припиниться. Ціни збільшуватимуться. До якої позначки – буде зрозуміло вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні стабілізується ситуація із бензином.


Максимов Віталій, Тудей





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