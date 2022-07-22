Слідом за доларом: в Україні різко злетіли ціни на бензин 22 липня

Вчора, 21 липня, НБУ підвищив на 25% офіційний фіксований курс долара, після чого деякі мережі АЗС різко поставили вищі ціни на паливо. Водночас експерти вважають, що навіть за таких умов ціни на бензин, газ і ДП можуть втриматичня на нинішньому рівні, інформує Апостроф .

Про це свідчить щоденний моніторинг роздрібного ринку палива Консалтингової групи "А-95".

Зростання цін зафіксували в мережі Prime, яка має 35 АЗС. Зокрема, бензин А-95 здорожчав на 4 грн й коштує зараз 52 грн/л, на дизпаливо ціна зросла на 2 грн до 55 грн/л. Мережа Chipo з 56 АЗС підняла ціну на ДП на 4 грн до 57,99 грн/л.

Крім того, у рівненській мережі Олас, яка налічує 10 АЗС, на 5,5 і 6,5 грн до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і дизельне пальне відповідно. Ще одна локальна мережа Катрал (9 АЗС) додала 6 грн до ціни бензину, тобто зараз він коштує 60,99 грн/л, і збільшила ціну ДП до 58,99 грн/л (плюс 3,99 грн).

Також на 1-2 гривні збільшили ціни на паливо мережі Mango (26 АЗС) й Рур груп (8 АЗС).

На відміну від вищенаведених АЗС, найбільші мережі України ціни наразі не змінювали.

Втім, експерти переконані, що зростання офіційного валютного курсу не повинно надмірно вплинути на поточні ціни на паливо.

"Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають усі шанси втриматися без підвищення. Цьому також сприятиме й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні", - наголосив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.