Мережі АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує пальне 4 серпня

У зв'язку з повномасштабною російською збройною агресією проти України спостерігається дефіцит бензину - на автозаправках країни збираються черги з транспорту, ціни на пальне перебувають у постійному русі.

Які середні ціни пального на популярних українських заправках станом на 4 серпня , за даними auto.ria, повідомляє "Апостроф", інформує Апостроф .

У таблиці знизу представлені усереднені ціни заправок по всій Україні та можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

Бензин А-95. Вартість на АЗС коливається від 48 до 53 грн. за літр. Найдорожче "95-ий" відпускають на мережі АЗС "Автотранс" (52.97 грн/л), а дешевше - на мережі АЗС "Укр-Петроль" (48,50 грн/л).

Дизельне паливо. На більшості АЗС можна придбати дизельне паливо. За найдорожчою ціною його можна купити на АЗС мереж "ОККО", "WOG", "Нафток" та "Маркет" (56 грн/л), за найдешевшою - на АЗС мережі "Укр-Пертоль" (52.90 грн/л) .

Автогаз. Вартість автогазу на більшій частині АЗС коливається від 27 до 29 гривень за літр. Найдорожча ціна – на АЗС мережі UPG (29.20 грн/л).

Бензин преміум-класу А-95+. Його можна купити на автозаправках "ОККО" за 52 грн/л.

Бензин А-92. Бензин цієї серії можна придбати на АЗС мереж "Авіас" (48 грн/л), "БРСМ-Нафта" (50 грн/л), "Chipo" (51,20 грн/л).