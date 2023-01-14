Поліція ліквідувала схему продажу неякісного бензину

У Київській області правоохоронці провели спецоперацію "Акциз", у рамках якої групу підприємств викрили у масштабних махінаціях із продажу палива. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Поліція ліквідувала схему продажу неякісного бензину

За даними досудового слідства, киянин узяв в оренду на Київщині територію нафтопереробного заводу. Спочатку він просто зберігав паливо, але потім почав його продавати, не маючи на це відповідних дозволів. У паливо додавали присадки, розраховуючи отримати більший прибуток.

Неякісне паливо купували різні підприємства, а згодом продавали його простим українцям. Оптові продажі проводилися за готівку (так намагалися приховати протиправну діяльність). Скільки тривала ця протиправна діяльність – не повідомляється. Зважаючи на все, досить довго.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Якщо прокуратура доведе у суді винність фігурантів, їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція ліквідувала схему продажу неякісного бензину

Під час обшуків правоохоронці виявили й вилучили обладнання, яке використовувалося для виготовлення та зберігання палива, понад 120 000 літрів палива, а також документацію, яка підтверджує винність фігурантів у скоєнні злочину.

Поки що нікому з фігурантів не пред'явлено підозру у скоєнні злочину. Чому? Тому що призначено експертизи. За їх результатами, а також після закінчення деяких інших слідчих дій фігурантам і повідомлять про підозру у злочині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізмаїлі шахрай "по акції" продавав неіснуючий бензин.


Максимов Віталій, Тудей





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