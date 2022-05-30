Эксперт рассказал о тенденциях на рынке топлива через две недели после отмены госрегулирования
Количество поставщиков топлива выросло почти вдвое.
По состоянию на 30 мая цены на горючее в Украине установились на уровне 52-55 грн на бензин, 58-60 грн на дизтопливо, рынок демонстрирует тенденции, позволяющие ожидать нормализацию ситуации до июля. Об этом
По его мнению, пик топливного кризиса Украина уже прошла, информирует
"У нас количество декларантов дизтоплива выросло почти вдвое по сравнению с началом месяца. Если в начале мая это было около 30 компаний, то вчера это было 66 декларантов. Это показывает активизацию рынка", - отметил Куюн.
Сейчас лучшая ситуация - с поставками дизеля, где поставки имеют лишь небольшое отклонение от прогнозных показателей. Также, по оценке Куюна, неплохая ситуация с поставкой сжиженного газа - рост количества поставщиков в полтора раза. По бензинам динамика поставки несколько хуже.
"Это значит, что многие компании начали импортировать (горючее - ред.) самостоятельно. Это тот эффект, которого мы и ожидали при отказе от госрегулирования", - добавил Куюн.
По прогнозу эксперта, на поставку минимальных объемов потребления горючего Украины выйдет до июля.
В то же время, ситуация с наполнением рынка бензинами отстает от ожиданий. Куюн объясняет это тем, что европейский рынок нацелен на импорт дефицитного там дизтоплива, а в отношении бензина рынок был даже профицитным. В настоящее время заводы закрывают внутренний спрос Европы на бензин и не имеют лишних объемов для экспорта в другие регионы.
Эксперт отметил, что из-за постоянного увеличения радиуса поиска бензина в мае в Украину прибыли партии горючего даже из Бельгии.
Кроме того, Куюн прокомментировал вопросы цен на горючее.
"Да, мы сейчас будем иметь высокую цену. На уровне 52-55 грн на бензин, 58-60 грн на дизтопливо рынок нормально чувствует себя. Видим, что очереди уменьшаются, то есть где-то рынок уже "нащупал" эту точку равновесия", - заметил он.
Эксперт рассчитывает, что наполнение рынка новыми партиями горючего приведет к уменьшению цен на объективные уровни.
Напомним, сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставке топлива, цена которого больше не ограничивалась государственным регулированием, с 18 мая.
В тот момент в мелком опте цены предлагались на следующем уровне:
По состоянию на 17 мая, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС (с учетом предельных торговых наценок) не должна была превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр.
Постановлением Кабмина была предусмотрена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
В то же время премиальные марки горючего можно было реализовывать с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л
Вечером, 17 мая, в Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо во избежание дефицита в условиях войны.