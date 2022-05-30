Эксперт рассказал о тенденциях на рынке топлива через две недели после отмены госрегулирования

По состоянию на 30 мая цены на горючее в Украине установились на уровне 52-55 грн на бензин, 58-60 грн на дизтопливо, рынок демонстрирует тенденции, позволяющие ожидать нормализацию ситуации до июля. Об этом на брифинге сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его мнению, пик топливного кризиса Украина уже прошла, информирует ZN.ua .

"У нас количество декларантов дизтоплива выросло почти вдвое по сравнению с началом месяца. Если в начале мая это было около 30 компаний, то вчера это было 66 декларантов. Это показывает активизацию рынка", - отметил Куюн.

Сейчас лучшая ситуация - с поставками дизеля, где поставки имеют лишь небольшое отклонение от прогнозных показателей. Также, по оценке Куюна, неплохая ситуация с поставкой сжиженного газа - рост количества поставщиков в полтора раза. По бензинам динамика поставки несколько хуже.

"Это значит, что многие компании начали импортировать (горючее - ред.) самостоятельно. Это тот эффект, которого мы и ожидали при отказе от госрегулирования", - добавил Куюн.

По прогнозу эксперта, на поставку минимальных объемов потребления горючего Украины выйдет до июля.

В то же время, ситуация с наполнением рынка бензинами отстает от ожиданий. Куюн объясняет это тем, что европейский рынок нацелен на импорт дефицитного там дизтоплива, а в отношении бензина рынок был даже профицитным. В настоящее время заводы закрывают внутренний спрос Европы на бензин и не имеют лишних объемов для экспорта в другие регионы.

Эксперт отметил, что из-за постоянного увеличения радиуса поиска бензина в мае в Украину прибыли партии горючего даже из Бельгии.

Кроме того, Куюн прокомментировал вопросы цен на горючее.

"Да, мы сейчас будем иметь высокую цену. На уровне 52-55 грн на бензин, 58-60 грн на дизтопливо рынок нормально чувствует себя. Видим, что очереди уменьшаются, то есть где-то рынок уже "нащупал" эту точку равновесия", - заметил он.

Эксперт рассчитывает, что наполнение рынка новыми партиями горючего приведет к уменьшению цен на объективные уровни.

Напомним, сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставке топлива, цена которого больше не ограничивалась государственным регулированием, с 18 мая.

В тот момент в мелком опте цены предлагались на следующем уровне:

По состоянию на 17 мая, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС (с учетом предельных торговых наценок) не должна была превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр.

Постановлением Кабмина была предусмотрена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

В то же время премиальные марки горючего можно было реализовывать с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л

Вечером, 17 мая, в Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо во избежание дефицита в условиях войны.