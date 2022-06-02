Верховная Рада Украины отказалась вводить налоги на топливо в Украине

Верховная Рада не будет вводить акциз и ПДВ на топливо до конца военного положения. Такое заявление сделал глава парламентского финансово комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, если опять ввести акциз и ПДВ на топливо, о на АЗС увеличится стоимость бензина и дизельного топлива. Правительство этого не хочет. Поэтому до конца войны с роSSийскими оккупантами возвращать эти налоги не будут.

Напомним, в марте в Украине отменили акциз и снизили до 7% ПДВ на все топливо. Ожидалось, что это поможет снизить цены на бензин и дизельное топливо. Однако, этого не произошло.

После того, как в конце апреля роSSийские оккупанты усилили обстрелы нефтебаз, НПЗ и железнодорожной инфраструктуры, в Украине образовался сильный дефицит топлива.

Кабмин даже отменил государственное регулирование цен на топливо (приостановил на 2 месяца). В результате стало больше поставщиков топлива, а в некоторых областях практически исчезли очереди на АЗС. В частности, очереди на заправках исчезли в Закарпатской области.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку евроблях.