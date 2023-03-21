Рада ухвалила рішення виділити 518 мільярдів на оборону

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету (законопроект №?9105). Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони. Про це заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в Facebook.

Фото: volynnews.com

Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби війська:

грошове забезпечення військових,

харчування,

виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА.

19 млрд грн спрямовується на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.

Бюджетний комітет додав до проєкту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

Закон набуде чинності після того, як його підпише президент.