Рада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс Банку

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №?9107 1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який дозволить НБУ почати націоналізацію Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Рада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс Банку
Фото: sensebank.com.ua

Законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, що належать підсанкційним особам таким чином, аби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників.

«Його метою є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків», — прокоментував Гетманцев.

За його словами, ініціатива направлена на протидію ризикам, зокрема шляхом надання НБУ повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, прийняти рішення про:

  • заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
  • відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону.
  • запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);
  • закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.





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