Рада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс Банку

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №?9107 1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який дозволить НБУ почати націоналізацію Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Фото: sensebank.com.ua

Законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, що належать підсанкційним особам таким чином, аби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників.

«Його метою є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків», — прокоментував Гетманцев.

За його словами, ініціатива направлена на протидію ризикам, зокрема шляхом надання НБУ повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, прийняти рішення про: