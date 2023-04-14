Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для ЗСУ

Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для ЗСУ
Фото: pixabay.com

«Цей захід дасть змогу ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з наявних запасів або за рахунок зміни пріоритетів наявних замовлень у період із 9 лютого до 31 травня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що це рішення реалізовує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення доставки та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

«Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора», — зазначив він.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки прийнятий захід допомоги доводить загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 млрд євро і вкотре свідчить про те, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від російської агресії, наголошується у пресрелізі.





Интересные новости
Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після ВеликодняЦіни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Україна зупиняє експорт зерна в ПольщуУкраїна зупиняє експорт зерна в Польщу
В Гаазі зобов’язали РФ сплатити Нафтогазу $5 мільярдів компенсації за втрачене в Криму майноВ Гаазі зобов’язали РФ сплатити Нафтогазу $5 мільярдів компенсації за втрачене в Криму майно
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
Блок рекламы


Похожие новости
Airbus повертає ринкову вартість у 100 мільярдів євро, яка в останнє була ще до пандеміїAirbus повертає ринкову вартість у 100 мільярдів євро, яка в останнє була ще до пандемії
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу з рф: заблоковано понад 9,4 млрд. гривеньДержфінмоніторинг розповів про боротьбу з рф: заблоковано понад 9,4 млрд. гривень
Швейцарія планує виділити близько $2 млрд допомоги Україні до 2028 рокуШвейцарія планує виділити близько $2 млрд допомоги Україні до 2028 року
Японія виділить Україні $3,5 млрд прямої фінансової допомогиЯпонія виділить Україні $3,5 млрд прямої фінансової допомоги
Бельгія отримала 625 мільйонів євро від оподаткування заморожених активів РФБельгія отримала 625 мільйонів євро від оподаткування заморожених активів РФ
Рада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс БанкуРада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс Банку
Рада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборониРада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборони
РосЗМІ показали, як відхід з Росії лише однієї іноземної компанії завдав збитків на 40 млрд рублівРосЗМІ показали, як відхід з Росії лише однієї іноземної компанії завдав збитків на 40 млрд рублів
Британська компанія Mykines Corporation LLP могла поставити до Росії електроніки на $1,2 млрд — Financial TimesБританська компанія Mykines Corporation LLP могла поставити до Росії електроніки на $1,2 млрд — Financial Times
Нацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрдНацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости