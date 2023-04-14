Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для ЗСУ

Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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«Цей захід дасть змогу ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з наявних запасів або за рахунок зміни пріоритетів наявних замовлень у період із 9 лютого до 31 травня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що це рішення реалізовує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення доставки та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

«Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора», — зазначив він.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки прийнятий захід допомоги доводить загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 млрд євро і вкотре свідчить про те, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від російської агресії, наголошується у пресрелізі.