США готовятся использовать топливо из резервов для снижения цен на рынке — CNN

Эксперты считают, что это не поможет стабилизировать ситуацию, информирует ZN.ua.

США готовятся использовать топливо из резервов для снижения цен на рынке — CNN

Правительство США уже в ближайшее время может использовать резервные запасы дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на рынке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации издания, президент США Джо Байден распорядился о проведении подготовительных мероприятий по высвобождению топливных резервов. Встревоженные сокращением товарных запасов и стремительным ростом цен на дизель, американские чиновники начали крупные внутренние брифинги и консультации с розничными продавцами горючего, чтобы лучше понять ситуацию.

Однако, согласно данным источника, даже использование запасов топлива не улучшит ситуацию на рынке США в долгосрочной перспективе. Количество дизеля в резервах слишком мало, чтобы стабилизировать цены более чем на несколько недель.

CNN сообщает, что сейчас средняя цена за галлон дизеля в США составляет $5,56, что на 75% больше прошлогоднего показателя. Некоторые местные аналитики прогнозируют, что к концу лета она вырастет до $10.


Александр Кричковский, ZN.ua

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