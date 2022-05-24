США готовятся использовать топливо из резервов для снижения цен на рынке — CNN

Правительство США уже в ближайшее время может использовать резервные запасы дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на рынке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации издания, президент США Джо Байден распорядился о проведении подготовительных мероприятий по высвобождению топливных резервов. Встревоженные сокращением товарных запасов и стремительным ростом цен на дизель, американские чиновники начали крупные внутренние брифинги и консультации с розничными продавцами горючего, чтобы лучше понять ситуацию.

Однако, согласно данным источника, даже использование запасов топлива не улучшит ситуацию на рынке США в долгосрочной перспективе. Количество дизеля в резервах слишком мало, чтобы стабилизировать цены более чем на несколько недель.