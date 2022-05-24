США готовятся использовать топливо из резервов для снижения цен на рынке — CNN
Эксперты считают, что это не поможет стабилизировать ситуацию, информирует
Правительство США уже в ближайшее время может использовать резервные запасы дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на рынке. Об этом сообщает
По информации издания, президент США Джо Байден распорядился о проведении подготовительных мероприятий по высвобождению топливных резервов. Встревоженные сокращением товарных запасов и стремительным ростом цен на дизель, американские чиновники начали крупные внутренние брифинги и консультации с розничными продавцами горючего, чтобы лучше понять ситуацию.
Однако, согласно данным источника, даже использование запасов топлива не улучшит ситуацию на рынке США в долгосрочной перспективе. Количество дизеля в резервах слишком мало, чтобы стабилизировать цены более чем на несколько недель.
CNN сообщает, что сейчас средняя цена за галлон дизеля в США составляет $5,56, что на 75% больше прошлогоднего показателя. Некоторые местные аналитики прогнозируют, что к концу лета она вырастет до $10.