Доллар подорожал на черном рынке валют 17 июня

Который день подряд курс валют переживает серьезные колебания. Доллар продолжает дорожать на черном рынке. Стало известно, сколько американская валюта стоит 17 июня.

Доллар вновь подорожал – на две копейки по сравнению со вчерашним днем. Средний курс покупки доллара сегодня составляет 35,54 гривны, а средний курс продажи - 35,71 гривны. Минимальная стоимость этой валюты в продаже - 35,5 гривны, а максимальная – 36 гривен за 1 доллар.

Евро 17 июня можно купить на черном рынке за 37,65 гривны, продать – за 37,40 гривны.

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что в ближайшее время к настоящему курсу может добавиться еще 15% – девальвации. Он спрогнозировал, что уже осенью доллар вырастет до 40 гривен.

По данным экономиста, у гривны крайне мало шансов укрепиться выше 30 гривен. По его мнению, такая ситуация нежелательна.

"Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", - указал эксперт.

Напомним, Национальный банк Украины в день нападения РоSSии на Украину 24 февраля зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны. 21 мая регулятор отменил ограничение на установление курса, по которому можно продавать иностранную валюту клиентам. Ранее курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Многие наши соотечественники хранят свои сбережения на депозитах. Финансовые аналитики рассказали, что будет с деньгами украинцев, если банки обанкротятся во время войны.