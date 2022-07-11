Данные о рынке труда США не впечатлили рынок. S&P 500 и Dow Jones снизились, Nasdaq подрос на 0,1%

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики после выхода данных о состоянии рынка труда страны. Standard & Poor''s 500 и Dow Jones Industrial Average снизились, в то время как Nasdaq Composite вырос по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с ноября прошлого года, отмечает Investing.com.

Фото: stock-maks.com

За минувшую неделю S&P 500 поднялся на 1,9%, Dow Jones — на 0,8% и Nasdaq — на 4,6%.

Рынок труда США

Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда.

Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 268 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 250 тыс. Безработица осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

Сильные данные по рынку труда усиливают опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников, отмечают аналитики. Это повышает вероятность того, что Федеральная резервная система не станет в ближайшее время замедлять процесс подъема процентных ставок, направленный на замедление темпов роста потребительских цен, пишет The Wall Street Journal.

«Рынок труда является запаздывающим индикатором состояния экономики, — отмечает старший портфельный управляющий Northwestern Mutual Wealth Management Co. Мэтт Стаки. — Риск легкой рецессии все еще довольно высок». «Стоит подчеркнуть, что занятость, как правило, является запаздывающим экономическим показателем, поэтому пятничный отчет не устраняет риск скорого начала рецессии», — полагает главный глобальный стратег J.P. Morgan Asset Management Дэвид Келли.

Торги на биржах

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 46,4 пункта (0,15%) и составил 31338,15 пункта. Лидерами снижения выступили бумаги Walgreens Boots Alliance и Dow Inc., подешевевшие на 1,7%, а также Walt Disney Co. — на 1,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 3,24 пункта (0,08%) — до 3899,38 пункта.

В то же время Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 13,96 пункта (0,12%) и достиг 11635,31 пункта.

Котировки акций Twitter , которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, упали на 5,1% по итогам основных торгов на фоне обеспокоенности инвесторов тем, что сделка по покупке компании Илоном Маском может сорваться.

Цена бумаг GameStop, владельца сети магазинов видеоигр и игровой электроники, упала на 4,9%. Днем ранее СМИ сообщили об уходе главного финансового директора компании Майка Рекуперо и планируемом сокращении штата. Позднее GameStop подтвердила отставку Рекуперо и сообщила, что новым финдиректором станет главный бухгалтер Диана Джаджех.

Акции PayPal Holdings подешевели на 2,2% после того, как аналитики Redburn ухудшили рекомендации для них до «нейтрально» с «покупать».

Между тем акции Levi Strauss & Co. подорожали на 1%. Производитель джинсовой одежды во втором квартале 2022 финансового года, завершившегося 29 мая, увеличил выручку на 15%, что оказалось выше прогноза аналитиков. Кроме того, компания повысила квартальные дивиденды на 20%.

Авиакомпания Spirit Airlines, получившая предложения о покупке от конкурирующих Frontier Group Holdings Inc. и JetBlue Airways Corp., снова отсрочила собрание акционеров, на котором им предстоит сделать выбор между двумя претендентами. Голосование отложено на 15 июля с 8 июля. Авиаперевозчик переносит дату собрания уже третий раз. Стоимость Spirit Airlines выросла на 4,2%.