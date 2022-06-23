Международный рынок: Доллар стабилен к евро, дешевеет в паре с иеной

Доллар США стабилен в паре с евро, умеренно дорожает к фунту стерлингов, дешевеет относительно иены. Об этом пишет Investing.

Фото: investing.com

Что с курсом

Вчера доллар подешевел на 0,3% к евро и иене после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, однако в дальнейшем может возобновить рост, отмечают эксперты.

Пауэлл признал, что избежать рецессии в экономике США будет сложно, поскольку Федрезерву придется продолжить подъем ставок, чтобы добиться замедления инфляции.

«Глобальную экономику ждет ослабление темпов роста, высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитных условий, — говорится в обзоре аналитиков CapEcon, который цитирует Dow Jones. — Крупнейшие мировые экономики будут страдать от разных причин». «Ухудшение аппетита к риску на мировых рынках, а также агрессивное ужесточение политики Федрезервом, будут способствовать укреплению американской валюты», — считают эксперты.

Пара евро/доллар по данным на 9:00 торгуется на уровне $1,0565 по сравнению с $1,0566 на закрытие рынка в среду. Фунт снизился к доллару на 0,11% — до $1,2252 против $1,2266 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась на 0,47% — до 135,62 иены против 136,26 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,05%.