НБУ поддержал валютный рынок продажей валюты

После нескольких недель сокращения продажи валют на этой неделе НБУ снова нарастил продажу. В течении недели было реализовано 1,06 млрд долларов. Об этом говорится в данных НБУ.

Согласно сообщению, за неделю НБУ удалось приобрести всего 6,6 млн долларов – несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда регулятор продал 826 млн долларов.

С начала года НБУ продал уже 11,2 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 1,8 млрд долларов и 110 млн евро.

В конце мая Нацбанк продал 1,4 млрд долларов – рекордный с начала полномасштабной войны объем, после чего начал сокращать объемы продаж валюты.