Валютный прогноз: ЦБ Японии идет «против течения». Что будет с иеной

Доходность по 10-летним гособлигациям Японии (%). Источник: bloomberg.com

В конечном счете либо Банк Японии полностью выкупит все национальные гособлигации на свой баланс, либо ему придется отказаться от контроля над их доходностью. Но самое интересное заключается в том, что любой вариант способен резко усилить «шторм» на и так неспокойных мировых рынках. На представленном графике наблюдается резкий рост доходности бондов Японии, что говорит о массовых распродажах этих бумаг частными и институциональными инвесторами.

Учетная ставка Банка Японии (%). Источник: tradingeconomics.com

Банк Японии, в отличие от Ц Б Швейцарии , не стал «удивлять» рынок и оставил ставку без изменения на уровне в -0,1%. Более того: программа количественного смягчения (QE) продолжится. Со стороны регулятора нет ни единого намека на планы по остановке «печатного станка». С начала пандемии коронавируса BoJ эмитировал порядка 1 трлн долларов США . Имея соотношение госдолга к ВВП на уровне в 250%, любой рост доходности по госбондам может привести к дефолту.

График валютной пары USDJPY, D1.