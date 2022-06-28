Валютный прогноз: ЦБ Японии идет «против течения». Что будет с иеной

Доходность по 10-летним гособлигациям Японии (%). Источник: bloomberg.com

В конечном счете либо Банк Японии полностью выкупит все национальные гособлигации на свой баланс, либо ему придется отказаться от контроля над их доходностью. Но самое интересное заключается в том, что любой вариант способен резко усилить «шторм» на и так неспокойных мировых рынках. На представленном графике наблюдается резкий рост доходности бондов Японии, что говорит о массовых распродажах этих бумаг частными и институциональными инвесторами.

Учетная ставка Банка Японии (%). Источник: tradingeconomics.com

Банк Японии, в отличие от Ц Б Швейцарии, не стал «удивлять» рынок и оставил ставку без изменения на уровне в -0,1%. Более того: программа количественного смягчения (QE) продолжится. Со стороны регулятора нет ни единого намека на планы по остановке «печатного станка». С начала пандемии коронавируса BoJ эмитировал порядка 1 трлн долларов США. Имея соотношение госдолга к ВВП на уровне в 250%, любой рост доходности по госбондам может привести к дефолту.

График валютной пары USDJPY, D1.

Курс японской национальной валюты во вторник упал к доллару США до минимума с 1998 года. Данные торгов свидетельствуют, что инвесторы оценивают последствия расхождений монетарной политики Банка Японии и остальных мировых ЦБ. В валютной паре USDJPY доллар США пытается «пробить» уровень 135,46. Следующей целью падения для JPY станет отметка 145,00. По мнению аналитика, усиление иены возможно лишь в случае начала рецессии. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.





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