Валютный прогноз: ЦБ Японии идет «против течения». Что будет с иеной
Доходность по 10-летним гособлигациям Японии (%). Источник: bloomberg.com
В конечном счете либо Банк Японии полностью выкупит все национальные гособлигации на свой баланс, либо ему придется отказаться от контроля над их доходностью. Но самое интересное заключается в том, что любой вариант способен резко усилить «шторм» на и так неспокойных мировых рынках. На представленном графике наблюдается резкий рост доходности бондов Японии, что говорит о массовых распродажах этих бумаг частными и институциональными инвесторами.
Учетная ставка Банка Японии (%). Источник: tradingeconomics.com
Банк Японии, в отличие от
График валютной пары USDJPY, D1.
Курс японской национальной валюты во вторник упал к доллару США до минимума с 1998 года. Данные торгов свидетельствуют, что инвесторы оценивают последствия расхождений монетарной политики Банка Японии и остальных мировых ЦБ. В валютной паре USDJPY доллар США пытается «пробить» уровень 135,46. Следующей целью падения для JPY станет отметка 145,00. По мнению аналитика, усиление иены возможно лишь в случае начала рецессии. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.