Международный рынок: Доллар дешевеет к евро, фунту и иене

Доллар США сегодня незначительно дешевеет к евро и фунту стерлингов, более заметно снижается в паре с иеной. Об этом пишет Investing.

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Доллар ослабевает

Ослаблению доллара способствуют сигналы ухудшения экономической активности в США , которые, как надеются эксперты, вынудят Федеральную резервную систему замедлить темпы повышения базовой процентной ставки.

Индекс потребительского доверия в США , рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до рекордно низкого значения в 50 пунктов по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные, опубликованные в пятницу.

При этом, Мичиганский университет пересмотрел в меньшую сторону динамику инфляционных ожиданий американцев: на среднесрочную перспективу (ближайший год) — до 5,3% с 5,4%, на долгосрочную перспективу (5 лет) — до 3,1% с 3,3%.

Аналитик Capital Economics Джонатан Питерсон считает, однако, что ситуация в мировой экономике будет оставаться благоприятной для доллара США в обозримом будущем.

Рост американской экономики замедлится, но рецессии удастся избежать, «и Штаты довольно хорошо готовы к тому, чтобы справиться с ужесточением денежно-кредитной политики», отмечается эксперт, слова которого приводит Dow Jones. При развитии ситуации по неблагоприятному сценарию, доллар продолжит выигрывать как валюта «тихой гавани», считает Питерсон.

Торги валют

По состоянию на 9:13 евро подрос к доллару на 0,06%, до $1,0559 по сравнению с $1,0553 на закрытие рынка в пятницу, курс фунта увеличился на 0,07%, до $1,2276 против $1,2268.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась на 0,19% — до 134,97 иены против 135,23 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,16%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,05%.