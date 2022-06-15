Гривна "замерла": какой сегодня курс валют в банках и на черном рынке

По состоянию на 15 июня НБУ установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 29,25 грн/доллар, в то время как на черном рынке доллар покупают за 35,45 грн, а продают за 35,6 грн/доллар. Однако эти показатели считаются достаточно приемлемыми, учитывая полномасштабную войну РФ против Украины, информирует Апостроф.

О курсах валют свидетельствуют данные Минфина.

Курсы валют от НБУ на 15 июня:

  • 1 доллар США - 29,25 грн
  • 1 евро - 30,57 грн
  • 1 польский злотый - 6,57 грн
  • 10 роSSийских рублей - 5,13 грн
  • 1 швейцарский франк - 29,44 грн
  • 1 юань - 4,34 грн

Курсы валют на черном рынке (покупают/продают):

  • 1 доллар – 35,45/35,6 грн
  • 1 евро – 37,35/37,6 грн
  • 1 польский злотый – 7,9/8,1 грн
  • 1 роSSийский рубль – 0,39/0,5 грн
  • 1 швейцарский франк – 35,5/37,4 грн
  • 1 юань – 4,5/5,3 грн

Курсы валют в банках Украины:


Лиза Бровко, Апостроф





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