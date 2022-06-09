Курс валют в банках и на «четном рынке»: гривна снова начала слабеть

Средний банковский курс гривны сегодня, 9 июня, по сравнению с днем ранее несколько ослаб и установился на уровне 34,80-35,50 грн/доллар, на черном рынке гривна тоже теряет позиции. Об этом свидетельствуют данные сайта minfin.com.ua.

Так, по состоянию на 13:30 средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 34,80-35,50 грн (курс на 8 июня – 34,7-35,5 грн);

Евро – 36,8-37,8 грн (курс на 8 июня –36,6-37,7 грн).

Для сравнения, Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 34,8-35,55 грн, Ощадбанк – 34,6-35,6 грн, Укрэксимбанк – 34,25-35,25 грн, Райффайзен – 35,1-36,1 грн.