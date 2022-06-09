Доллар на черном рынке поехал вниз: какой курс 9 июня

По состоянию на первую половину дня 9 июня курс доллара на черном рынке на 10 копеек снизился в цене по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин", информирует Апостроф.

Так, 9 июня курс доллара на черном рынке установился на уровне 35,15 (покупка) и 35,30 (продажа). Днем ранее он составлял 35,10 и 35,40 соответственно.

Средний курс доллара в украинских банках 9 июня составляет 34,70 при продаже и 35,50 при покупке.

Напомним, в первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен, но позднее разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, что сразу привело к повышению стоимости доллара. Позже курс доллара начал стабилизироваться.


Лена Руденко, Апостроф





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