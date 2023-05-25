Курс угорського форинта обвалився через українське питання та Орбана

Крім того, Угорщині доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу країні.

Курс угорського форинта обвалився після заяв Орбана щодо України. Про це повідомляє Bloomberg.

Курс угорського форинта обвалився через українське питання та Орбана
© kremlin.ru

Угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинта за євро, що стало найбільшим за сьогодні, 23 травня, падінням серед валют країн, що розвиваються. Падіння вартості форинта сталося після заяв прем'єр-міністра країни Віктора Орбана про неможливість України перемогти Росію, пише агентство.

Крім того, як зазначає Bloomberg, через позицію Орбана Угорщині тепер доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу країні, що негативно вплине на місцеву економіку, інформує ZN.ua.

Втім, на падіння форинта вплинуло також рішення угорського центробанку вперше з початку року зменшити на 1 п.п. до 17% облікову ставку.

«Зниження ставки зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як із внутрішніми, так і зовнішніми факторами», — прокоментував агентству Петр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Ключова ставка Угорщини на рівні 18% приваблювала інвесторів, що раніше допомогло форинту зміцнитися на 6% до євро з початку року.


Лія Ільченко, ZN.ua





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