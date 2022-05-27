В Офисе президента рассматривают вариант аренды жилья для переселенцев

В Офисе президента рассматривают вариант с арендой жилья для внутренне перемещенных лиц, потерявших квартиры и дома в результате боевых действий. Об этом сообщил ЭП заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Фокус на строительстве нового жилья

«Мы сейчас консультируемся с участниками рынка недвижимости, чтобы разработать алгоритм. Будем рассматривать все варианты», — сообщил Тимошенко.

Однако базовым вариантом для властей остается строительство нового жилья и выкуп готовых квартир. В Офисе президента хотят таким образом решить проблемы с «очередниками», которые годами ждут жилье.

«Почему государство строит жилье? Потому что таким образом мы хотим решить проблему людей, которые годами стоят в очереди на квартиру — военные, медицинские работники, педагоги и другие. У этого процесса есть очень важная социальная нагрузка», — заявил Тимошенко.

Как писал «Минфин», реестр прав возобновил свою работу. Сейчас количество возможных операций ограничено, а регистрировать сделки может только определенный круг нотариусов.