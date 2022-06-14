Цены на аренду жилья во Львове снижаются: за сколько можно снять квартиру

Во Львове снижаются цены на аренду жилья. Взлетев в начале войны до заоблачных высот, они так же стремительно теперь снижаются. По сути, стоимость аренды львовской недвижимости уже вернулась к довоенным показателям. Но это еще не предел, считают эксперты.

Во Львове снижаются цены на аренду жилья: за сколько можно снять квартиру в столице Западной Украины

Цены на аренду жилья во Львове могут снизиться еще на 20%, убежден риелтор агентства "Галицкая недвижимость" Роман Юськив.

В начале роSSийского военного вторжения, на запад Украины двинула армада беженцев из регионов, охваченных войной. Большая часть этих людей остановилась во Львове. Туда же переехали дипломатические представительства и топ-менеджмент крупных фирм из Киева. Все это вызвало небывалый всплеск стоимости аренды львовского жилья.

Бизнесмены из Киева и Харькова готовы были платить немалые деньги за аренду львовской недвижимости. Соответственно, владельцы съемного жилья взвинтили цены в 3-4 раза. Однако теперь, когда угроза для Киева миновала, да и Харьков понемногу возвращается на мирные рельсы, львовские постояльцы стали возвращаться домой. Поэтому спрос на съемные квартиры сразу упал, что не замедлило сказаться и на ценах на аренду жилья. Сейчас они уже практически вернулись к довоенному уровню, говорит Роман Юськив.

Во Львове снижаются цены на аренду жилья: за сколько можно снять квартиру в столице Западной Украины

Аренда львовских квартир стала намного дешевле

Так, за однокомнатную квартиру в новостройке сейчас нужно отдать от 400 до 500 долларов в месяц. Правда, если это квартира с дизайнерским ремонтом, то за нее нужно будет заплатить порядка 600 долларов.

Аренда двухкомнатных квартир стоит примерно на 100 долларов дороже. Соответственно, за такое жилье придется отдать 600-700 долларов.

Квартиру премиум-класса сейчас готовы отдать за 1000 долларов в месяц, тогда как в марте дешевле, чем за 2000 не отдавали.

Сейчас во Львове освободилось много квартир бизнес-класса, поскольку большую часть такого жилья занимали киевские и харьковские жители. Большинство из них уже вернулось домой, освободив арендованное жилье. Поэтому хозяева будут вынуждены и далее снижать цены на аренду жилья.

В перспективе стоимость съемного жилья во Львове может снизиться еще процентов на 20, считает Роман Юськив. Ведь сейчас в стране идет война. Ожидается огромное падение ВВП. К тому же, многим людям снизили зарплату почти вдвое, а многие и вовсе потеряли работу. Таким образом, общий уровень жизни в стране резко снизился. А потому и цены на аренду жилья не могут оставаться прежними. Владельцы квартир будут вынуждены их снижать.

Напомним, стало известно, за какую цену можно арендовать жилье в Чехии.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Дефицит соли в Украине: сколько она стоит в супермаркетахДефицит соли в Украине: сколько она стоит в супермаркетах
Блок рекламы


Похожие новости
В "Киевтеплоэнерго" придумали, какой еще платеж можно брать с киевлянВ "Киевтеплоэнерго" придумали, какой еще платеж можно брать с киевлян
Украинские супермаркеты обновили цены на клубнику и черешню: где дешевле купить ягодыУкраинские супермаркеты обновили цены на клубнику и черешню: где дешевле купить ягоды
Массовый побег: аналитики рассказали, сколько миллионеров могут покинуть РоSSию в этом годуМассовый побег: аналитики рассказали, сколько миллионеров могут покинуть РоSSию в этом году
Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дие»Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дие»
Строительство жилья взамен разрушенного началось на КиевщинеСтроительство жилья взамен разрушенного началось на Киевщине
Аренда жилья в Чехии: за сколько можно снять комнату или квартируАренда жилья в Чехии: за сколько можно снять комнату или квартиру
Уже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВтУже через несколько месяцев Украина будет экспортировать в ЕС около 800 МВт
Налог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войныНалог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войны
В Украине вырос спрос на рабочие специальности: кого ищут работодатели, и сколько платятВ Украине вырос спрос на рабочие специальности: кого ищут работодатели, и сколько платят
Аренда квартир в Испании: сколько стоит снять апартаменты возле моряАренда квартир в Испании: сколько стоит снять апартаменты возле моря
Последние новости
Подгружаем последние новости