Цены на аренду жилья во Львове снижаются: за сколько можно снять квартиру

Во Львове снижаются цены на аренду жилья. Взлетев в начале войны до заоблачных высот, они так же стремительно теперь снижаются. По сути, стоимость аренды львовской недвижимости уже вернулась к довоенным показателям. Но это еще не предел, считают эксперты.

Цены на аренду жилья во Львове могут снизиться еще на 20%, убежден риелтор агентства "Галицкая недвижимость" Роман Юськив.

В начале роSSийского военного вторжения, на запад Украины двинула армада беженцев из регионов, охваченных войной. Большая часть этих людей остановилась во Львове. Туда же переехали дипломатические представительства и топ-менеджмент крупных фирм из Киева . Все это вызвало небывалый всплеск стоимости аренды львовского жилья.

Бизнесмены из Киева и Харькова готовы были платить немалые деньги за аренду львовской недвижимости. Соответственно, владельцы съемного жилья взвинтили цены в 3-4 раза. Однако теперь, когда угроза для Киева миновала, да и Харьков понемногу возвращается на мирные рельсы, львовские постояльцы стали возвращаться домой. Поэтому спрос на съемные квартиры сразу упал, что не замедлило сказаться и на ценах на аренду жилья. Сейчас они уже практически вернулись к довоенному уровню, говорит Роман Юськив.

Аренда львовских квартир стала намного дешевле

Так, за однокомнатную квартиру в новостройке сейчас нужно отдать от 400 до 500 долларов в месяц. Правда, если это квартира с дизайнерским ремонтом, то за нее нужно будет заплатить порядка 600 долларов.

Аренда двухкомнатных квартир стоит примерно на 100 долларов дороже. Соответственно, за такое жилье придется отдать 600-700 долларов.

Квартиру премиум-класса сейчас готовы отдать за 1000 долларов в месяц, тогда как в марте дешевле, чем за 2000 не отдавали.

Сейчас во Львове освободилось много квартир бизнес-класса, поскольку большую часть такого жилья занимали киевские и харьковские жители. Большинство из них уже вернулось домой, освободив арендованное жилье. Поэтому хозяева будут вынуждены и далее снижать цены на аренду жилья.

В перспективе стоимость съемного жилья во Львове может снизиться еще процентов на 20, считает Роман Юськив. Ведь сейчас в стране идет война. Ожидается огромное падение ВВП . К тому же, многим людям снизили зарплату почти вдвое, а многие и вовсе потеряли работу. Таким образом, общий уровень жизни в стране резко снизился. А потому и цены на аренду жилья не могут оставаться прежними. Владельцы квартир будут вынуждены их снижать.

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