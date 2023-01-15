Держстат оприлюднив ціни на аренду квартир в Україні: у Києві вже не найдорожче

В Україні в 2022 році укотре підвищилася ціна на винайм житла, за винятком чотирьох регіонів. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, інформує ZN.ua .

Якщо на початку 2021 року однокімнатну квартиру в Україні можна було винайняти у середньому за 3900 грн на місяць, на початку 2022 року – від 4290 грн., то протягом року вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 32,7% – з 4294 до 5699 грн.

Найдорожча оренда житла виявилася у Львівській області, подорожчала у 2,1 раза – до 10 977 грн.

На другому місці – Закарпатська область, там за однокімнатну квартиру довелося платити майже вдвічі дорожче, порівнюючи з 2021 роком, – 8706 грн.

У Києві оренда подешевшала на 10,3% – до 7637 грн. Місто опустилося на третє місце за вартістю.

Водночас ціни впали в Харківській (на 30,9% – до 3430 грн), в Одеській (на 9,5% – до 4600 грн) та Запорізькій (на 2,2% – до 2931 грн) областях.

Нагадаємо, у 2021 році році відбувся стрибок цін на оренду житлової нерухомості - удвічі вище порівняно з 2020 роком, коли винайм квартири зріс лише на 5,5% (зі 700 до 900 грн).

Напередодні війни за винайм квартири найбільше доводилося віддати у Києві – у середньому 8500 грн.

Друге місце за вартістю оренди житла посідала Львівська область – 5190 грн, третє – Одеська (5080 грн), четверте – Харківська – 4960 грн за місяць винайму.

Найнижчі ціни на оренду квартир були зафіксовані у Луганській (2250 грн) і Сумській (2360 грн) областях.

Також порівняно низька вартість винайму помешкання була у Херсонській (2850 грн), Кіровоградській (2820 грн) та Івано-Франківській (2619 грн) областях.

Найнижчий відсотковий показник зростання цін на оренду демонструвала Одеська область. У цьому регіону плата за винайм помешкання підвищилася на 1,0 %. У Дніпропетровській області, навпаки, встановлено найвищий приріст у ціні за оренду квартир – 25,9 %.