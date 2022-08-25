На Закарпатті зросли ціни на оренду житла: скільки коштує зняти квартиру чи будинок

Оренда нерухомості на Закарпатті за шість місяців війни стала однією з найдорожчих в Україні. Перша хвиля подорожчання квартир була у лютому-березні, і ось наприкінці серпня ціни на житло знову поповзли нагору. Пов'язано це з низкою причин.

На Закарпатті зросли ціни на оренду житла: скільки коштує зняти квартиру чи будинок у безпечному регіоні

По-перше, Закарпаття залишається найбезпечнішим регіоном України та найближчим до кордону з ЄС.

По-друге, саме з причин безпеки шкільне навчання тут перевели в офлайн-формат, тому багато батьків з дітьми вирішили тут осісти, щоб їхні чада могли нарешті з вересня ходити до школи, а не навчатися онлайн.

На вартість оренди впливає і курс долара, який сьогодні перебуває в межах 40 грн, тоді як у лютому долар коштував ще 28,5 грн.

На Закарпатті зросли ціни на оренду житла: скільки коштує зняти квартиру чи будинок у безпечному регіоні
Попит на оренду у Закарпатській, а також Тернопільській областях виріс за війну більш ніж на 300%, у порівнянні з осінню минулого року. Найбільший попит спостерігається на одно- та двокімнатні квартири у хорошому стані, а також приватні будинки.

В Ужгороді зняти однокімнатну квартиру зараз можна від 14 000 грн. Ціни на оренду 2-кімнатних квартир стартують від 14 600 грн, 3-кімнатні - від 18 000 грн.

Приватні будинки також стали популярними. За динамікою цін більше подорожчала вартість оренди котеджів та будинків. Найдешевше обійдеться зняти невелику дачу — від 10 000 грн. на місяць, а ось ціни на оренду таунхаусів будуть від 30 тис. на місяць. Разом із орендою на Закарпатті зросла і купівля житла.

Раніше повідомлялося, що зміниться на ринку нерухомості у великих українських містах цієї осені.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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