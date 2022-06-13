Аренда жилья в Чехии: за сколько можно снять комнату или квартиру

В Чехии на сегодняшний день находится около 200 000 украинских беженцев. Многие из них пока что не планируют возвращаться домой, и вопрос аренды жилья для них остается актуальным. Эта не та страна, где украинцам предоставляют бесплатное жилье. Снимать квартиру или комнату украинцам приходится за свой счет. Мы расскажем, как отличаются цены по городам, и где можно найти варианты квартир и комнат подешевле.

В Праге цены на жилье, как и во всех столицах, выше по стране. Арендная плата в некоторых районах города, по состоянию на июнь, достигает 70 – 80 тысяч крон в месяц (92 – 100 тысяч гривен). Однако есть и более бюджетные предложения. Снять комнату в Праге можно за 3000-6000 крон (4 – 8 тысяч гривен). Это будет комната в квартире или доме, где рядом также будут жить другие съемщики, но условия будут хорошие.

Однокомнатную квартиру в Праге можно снять от 6000 крон. Квартиры с двумя спальнями и гостинной стартуют от 7000 крон.

Если в Праге для вас жить дорого, тогда следует рассмотреть более бюджетные варианты жилья в северной Чехии близ границы с Польшей. Здесь можно арендовать квартиру по цене от 2,5 тысячи крон в месяц (3,2 тысячи гривен). Не всегда в квартире будет мебель. Это нужно уточнять у хозяев.

На востоке Чехии также жилье довольно доступное. Самые дешевые предложения по аренде отдельной комнаты и сожительству с другими квартирантами стартуют от 2,5 тысячи крон в месяц (от 3,2 тысячи гривен). Снять отдельную 1-к квартиру будет стоить от 5000 крон.

Недорогое жилье в Чехии сдается также в Оломоуцком крае. Здесь можно арендовать комнаты от 2,5 тысячи крон в месяц (3,2 тысячи гривен). Отдельная квартира или даже домик обойдется от 5 тысяч крон в месяц (6,5 тысячи гривен).