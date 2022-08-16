Оренда житла у Києві злетіла в ціні: скільки коштує зняти квартиру у столиці

У Києві відновлюється ринок нерухомості. Число претендентів на житло в столиці збільшилося до 90% від довоєнного рівня. З'ясувалося, скільки коштують орендовані квартири – вони злетіли в ціні.

Оренда житла у Києві злетіла в ціні: скільки коштує зняти квартиру у столиці

Експерти проаналізували пропозиції орендодавців та вартість апартаментів. Найбільше варіантів минулого місяця здавали у Печерському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

Оренда житла знову користується попитом. Число відгуків на оголошення про оренду житла у столиці збільшилося на 33% - до 112 тисяч. Це на 16% більше ніж рік тому. Українці найбільше цікавилися квартирами у Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Стало відомо, як змінилися ціни на житло. Оренда однокімнатних квартир залишається найпопулярнішою. Наприкінці лютого вона становила 13 тис. грн на місяць, а зараз – 9 тис. грн, на 12,5% вище, ніж минулого місяця.

Середня ціна оренди двокімнатних квартир підвищилася на 20% – з 12,5 тис. грн до 15 тис. грн. До 24 лютого вони у середньому здавалися за 21,6 тис. грн.

Трикімнатна квартира за місяць подорожчала на 24,5%. При цьому, якщо до повномасштабного вторгнення Росії її можна було зняти за 46,1 тис. грн, то зараз – за 24,9 тис. грн.

Оренда житла у Києві злетіла в ціні: скільки коштує зняти квартиру у столиці

На даний момент кількість вільних квартир у Києві та області перевищує торішню. За прогнозами економістів, восени ціни на нерухомість впадуть на 20%.

Раніше повідомлялося, кому у Києві пропонують найвищі зарплати в умовах кризи.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиціКвартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві відкрився супермаркет у стилі популярної гри, фотоУ Києві відкрився супермаркет у стилі популярної гри, фото
Робота в Києві, Львові та Дніпрі: які вакансії та зарплати пропонують українцямРобота в Києві, Львові та Дніпрі: які вакансії та зарплати пропонують українцям
В Україні обвалився ринок нерухомості: на скільки просіли продажі квартир та землі під час війниВ Україні обвалився ринок нерухомості: на скільки просіли продажі квартир та землі під час війни
Вартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпеньВартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпень
Після вихідних курс долара в Києві завмер: скільки коштує валютаПісля вихідних курс долара в Києві завмер: скільки коштує валюта
Житло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війниЖитло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війни
Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиціКвартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці
Огірки, кабачки та перець злетіли в ціні: які ціни пропонують на сезонні овочіОгірки, кабачки та перець злетіли в ціні: які ціни пропонують на сезонні овочі
Відселення з квартир і зміна місця проживання: в Україні запланована реконструкція застарілого житлаВідселення з квартир і зміна місця проживання: в Україні запланована реконструкція застарілого житла
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Последние новости
Подгружаем последние новости