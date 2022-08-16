Оренда житла у Києві злетіла в ціні: скільки коштує зняти квартиру у столиці

У Києві відновлюється ринок нерухомості. Число претендентів на житло в столиці збільшилося до 90% від довоєнного рівня. З'ясувалося, скільки коштують орендовані квартири – вони злетіли в ціні.

Експерти проаналізували пропозиції орендодавців та вартість апартаментів. Найбільше варіантів минулого місяця здавали у Печерському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

Оренда житла знову користується попитом. Число відгуків на оголошення про оренду житла у столиці збільшилося на 33% - до 112 тисяч. Це на 16% більше ніж рік тому. Українці найбільше цікавилися квартирами у Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Стало відомо, як змінилися ціни на житло. Оренда однокімнатних квартир залишається найпопулярнішою. Наприкінці лютого вона становила 13 тис. грн на місяць, а зараз – 9 тис. грн, на 12,5% вище, ніж минулого місяця.

Середня ціна оренди двокімнатних квартир підвищилася на 20% – з 12,5 тис. грн до 15 тис. грн. До 24 лютого вони у середньому здавалися за 21,6 тис. грн.

Трикімнатна квартира за місяць подорожчала на 24,5%. При цьому, якщо до повномасштабного вторгнення Росії її можна було зняти за 46,1 тис. грн, то зараз – за 24,9 тис. грн.

На даний момент кількість вільних квартир у Києві та області перевищує торішню. За прогнозами економістів, восени ціни на нерухомість впадуть на 20%.

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