Оренда житла та комунальні платежі у Польщі: про що потрібно знати перед тим, як винайняти квартиру

Українські біженці у Польщі можуть винаймати житло самостійно, проте треба знати деякі нюанси. Обираючи собі квартиру, потрібно звертати увагу не лише на її розташування, а й на витрати, які вам доведеться мати ще до того, як заплатити місячну оренду.

Оренда житла та комунальні платежі у Польщі: про що потрібно знати перед тим, як винайняти квартиру

Квартири у Польщі, як і в інших європейських країнах, здаються найчастіше без мебелі. Але якщо ви шукаєте кімнату, то з більшою ймовірністю вона буде мебльована.

Пошук житла через агенції є більш дорогим, оскільки треба буде оплатити послуги посередника. Тому переглядаючи варіанти житла на спеціалізованих сайтах (olx.pl або Otodom.pl) звертайте увагу на водяний знак на фото. Якщо він є, то квартиру здає агенція. Також в описі помешкання біля номеру має бути зазначена назва організації-посередника. Якщо ж оголошення подаватиметься як "prywatne", або буде вказано, що квартира здається "bezpo?rednie", тоді її здає напряму власник.

Оренда житла та комунальні платежі у Польщі: про що потрібно знати перед тим, як винайняти квартиру

Найчастіше ціна за оренду подається без czynszu (оплати в житловий кооператив), тож її вказують окремо. Це плата за освітлення будинку, ремонтні роботи, ліфт, прибирання під‘їздів та вивіз сміття. Дізнавайтеся у господаря житла, чи включена ця вартість в оренду, щоб потім не було несподіванок. Чинш подекуди може сягати 700 і більше злотих.

Треба враховувати і розмір завдатку, який потрібно буде залишити власнику житла. Це певний гарантійний платіж, який ви отримаєте назад, якщо нічого не пошкодите в помешканні. Якщо будуть якісь збитки, то власник їх вирахує.

Комунальні платежі у Польщі в середньому на особу виходять 100-150 злотих за місяць.

Раніше повідомлялося, що у Польщі українських біженців масово виселяють із гуртожитків.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Підвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'ясненняПідвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'яснення
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Україна готується багаторазово збільшити експорт своєї електроенергії до Польщі – “Укренерго”Україна готується багаторазово збільшити експорт своєї електроенергії до Польщі – “Укренерго”
Ціни на оренду житла у Львові, Ужгороді та Чернівцях почали ростиЦіни на оренду житла у Львові, Ужгороді та Чернівцях почали рости
ПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихіднихПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихідних
Плата за газ: Нафтогаз пояснив, кому та за які послуги потрібно перерахувати грошіПлата за газ: Нафтогаз пояснив, кому та за які послуги потрібно перерахувати гроші
Зарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївкиЗарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївки
Виплати в рамках єПідтримки: у Мінфіні попередили, хто має повернути 6500 гривеньВиплати в рамках єПідтримки: у Мінфіні попередили, хто має повернути 6500 гривень
Ціни на нафту знижуються перед зустріччю ОПЕК+Ціни на нафту знижуються перед зустріччю ОПЕК+
Оренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грнОренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грн
Найвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мостуНайвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мосту
Оренда житла різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на квартириОренда житла різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на квартири
Последние новости
Подгружаем последние новости