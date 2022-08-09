Оренда житла та комунальні платежі у Польщі: про що потрібно знати перед тим, як винайняти квартиру

Пошук житла через агенції є більш дорогим, оскільки треба буде оплатити послуги посередника. Тому переглядаючи варіанти житла на спеціалізованих сайтах (olx.pl або Otodom.pl) звертайте увагу на водяний знак на фото. Якщо він є, то квартиру здає агенція. Також в описі помешкання біля номеру має бути зазначена назва організації-посередника. Якщо ж оголошення подаватиметься як "prywatne", або буде вказано, що квартира здається "bezpo?rednie", тоді її здає напряму власник.

Найчастіше ціна за оренду подається без czynszu (оплати в житловий кооператив), тож її вказують окремо. Це плата за освітлення будинку, ремонтні роботи, ліфт, прибирання під‘їздів та вивіз сміття. Дізнавайтеся у господаря житла, чи включена ця вартість в оренду, щоб потім не було несподіванок. Чинш подекуди може сягати 700 і більше злотих.

Треба враховувати і розмір завдатку, який потрібно буде залишити власнику житла. Це певний гарантійний платіж, який ви отримаєте назад, якщо нічого не пошкодите в помешканні. Якщо будуть якісь збитки, то власник їх вирахує.

Комунальні платежі у Польщі в середньому на особу виходять 100-150 злотих за місяць.

Раніше повідомлялося, що у Польщі українських біженців масово виселяють із гуртожитків.