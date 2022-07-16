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2022-07-16
Західні банки, які продовжують співпрацю з РФ, скоюють військові злочини — Офіс президента
Завдяки кредитам західних банків Росія використовує доходи від продажу нафти та газу на ведення війни, інформує
Уряд України вимагає від керівництва найбільших банків Європи та США припинити співпрацю з Росією у сфері торгівлі нафтою. Лист про це радник президента України Олег Устенко направив до американських JPMorgan Chase, Citigroup, британської HSBC та французької Credit Agricole, передає
Надаючи кредити компаніям, які займаються постачанням російської нафти, банки «продовжують війну», пояснює Усенко. Українські спецслужби збирають інформацію про таку співпрацю з Росією, а після закінчення війни Мін'юст України збирається звертатися з цього приводу до Міжнародного кримінального суду.
Анастасія Дейна, ZN.ua