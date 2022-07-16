Західні банки, які продовжують співпрацю з РФ, скоюють військові злочини — Офіс президента

Уряд України вимагає від керівництва найбільших банків Європи та США припинити співпрацю з Росією у сфері торгівлі нафтою. Лист про це радник президента України Олег Устенко направив до американських JPMorgan Chase, Citigroup, британської HSBC та французької Credit Agricole, передає The Financial Times .

Надаючи кредити компаніям, які займаються постачанням російської нафти, банки «продовжують війну», пояснює Усенко. Українські спецслужби збирають інформацію про таку співпрацю з Росією, а після закінчення війни Мін'юст України збирається звертатися з цього приводу до Міжнародного кримінального суду.