Стоимость аренды квартир в Киеве упала на 45%. Как изменились цены и спрос (инфографика)

В феврале 2022 года медианная стоимость аренды в долларовом эквиваленте составляла $11 за кв.м., но с началом войны цены резко начали падать. В целом по сравнению с довоенным периодом медианная стоимость аренды в столице упала на 45,4%. Об этом говорится в исследовании Address.ua.

Фото: focus.ua

Как отмечается в исследовании, в марте 2022 года медианная стоимость квадратного метра составила $9, в апреле — $7 за кв.м., в мае — $6.

Как изменились цены

Учитывая средневзвешенный курс доллара в обменниках, который с начала войны вырос на 30% — с 28 грн до 35,8 грн, произошло падение цен и в гривневом эквиваленте, по меньшей мере, на 13%.

Так, медианная цена аренды квартир в Киеве в мае 2022 года составила $6 за кв.м. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $7. Медианная стоимость двухкомнатных — $6 за кв.м., трехкомнатных квартир — $5 за кв.м.

Как отмечают эксперты, рынок оживает постепенно, но о повышении цен на аренду говорить еще рано.

Традиционно, как до войны, так и во время, самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $468 за объект или $8 за кв.м.

На втором месте — Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $349 за квартиру ($8/кв.м.).

На третьем месте Голосеевский район — $325 за объект ($7/кв.м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $219 за квартиру, или $5 за кв.м.

Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет $654.

В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $430 до $470. Самым дешевым для аренды является Деснянский. Ценник на 1к квартиры в этом районе составляет $300 в месяц.

Спрос и предложение

Начиная с конца апреля, в Киеве возобновился спрос на аренду квартир, но не за счет вернувшихся в Киев арендаторов, а в большей степени, за счет внутренне перемещенных лиц, выехавших из зоны боевых действий.

Критерии поиска квартир в аренду почти не изменились: арендаторов интересует, в первую очередь, стоимость жилья.

В настоящее время предложение значительно превышает спрос, поэтому арендодатели максимально снижают цены, уменьшают или не берут задаток, а кое-где владельцы арендованного жилья вообще перевели арендаторов на оплату только коммунальных услуг.

Прогноз

По словам директора City Development Solutions Романа Герасимчука, несмотря на частичное возобновление деятельности на рынке аренды, ожидать каких-либо улучшений в ближайшие месяцы не приходится.