На данным момент в Евросоюзе все еще продолжаются обсуждения о введении эмбарго на импорт нефти из РФ , который ранее Еврокомиссия анонсировала как основной пункт шестого пакета антироSSийских санкций. Предлагаются альтернативы, но всех вариантов есть свои недостатки.

Договориться пока не получается, поскольку ряд стран (Венгрия, Словакия и Чехия) не согласны с этим запретом и сильно зависят от ресурсов из РФ . Но в ЕС уверены, что это будет самой радикальной мерой против РоSSии. Ведь, по оценкам экспертов, до начала спецоперации на Украине половина всех доходов бюджета РФ – это были доходы от экспорта нефти и газа (40% - нефть и 10% - газ).

Рассматривается три варианта ограничений на роSSийскую нефть: полное эмбарго, механизмы с помощью пошлины и предельная цена на нефть.

Какие есть альтернативы эмбарго?

Польша предложила ввести пошлины для импортирующих роSSийскую нефть стран ЕС . В этом случае ряд стран ЕС введет эмбарго, а другие - нет. По мнению премьер-министра Польши Матеуш Моравецкого, страны ЕС , не отказавшиеся от поставок нефти из РФ , не должны за счет покупки дешевых энергоресурсов находиться в более выгодном положении, чем страны ЕС , которые прекратили такой импорт.

. В этом случае ряд стран введет эмбарго, а другие - нет. По мнению премьер-министра Матеуш Моравецкого, страны , не отказавшиеся от поставок нефти из , не должны за счет покупки дешевых энергоресурсов находиться в более выгодном положении, чем страны , которые прекратили такой импорт. В США предлагали свой вариант введения пошлин на экспорт нефти из РФ - для всех стран и без введения эмбарго. При этом пошлина якобы должна быть на уровне, который, во-первых, компенсирует разницу в ценах на роSSийское топливо и мировые эталонные марки, во-вторых, снизит прибыль РФ . Хотя доходы РФ должны быть больше, чем затраты на производство, чтобы экспорт не останавливался.

предлагали свой вариант введения пошлин на экспорт нефти из - для всех стран и без введения эмбарго. При этом пошлина якобы должна быть на уровне, который, во-первых, компенсирует разницу в ценах на роSSийское топливо и мировые эталонные марки, во-вторых, снизит прибыль . Хотя доходы должны быть больше, чем затраты на производство, чтобы экспорт не останавливался. Предлагается также установить предельную цену (лимит цены) на нефть из РФ . С таким предложением выступил верховный представитель по политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Также об этом говорила министр финансов США Джанет Йеллен. При этом западные страны обсуждают возможность создания картеля покупателей роSSийской нефти для контроля за повышением ее стоимости.

Что возможно, а что слишком проблематично?

На данные момент есть две работающие модели пошлинного механизма. Первая — «входной билет», когда пошлину платят поставщики за право доступа на европейский рынок. При этом дополнительные расходы будет платить продавец нефти, то есть РоSSия. Но, есть вероятность, что это заставит роSSийских поставщиков самым отказаться от поставок.

Вторая — нагрузка на покупателей нефти. То есть пошлина будет взиматься с европейских компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией . Тем самым их будут стимулировать отказаться от роSSийского топлива. В этом случае дополнительные расходы, скорее всего, будут переложены на конечного потребителя. Но недовольны в этом случае будут импортеры. Хотя не исключено, что пошлины заставят импортеров требовать компенсирующую скидку от роSSийских поставщиков, что сократит прибыль РФ .

. Тем самым их будут стимулировать отказаться от роSSийского топлива. В этом случае дополнительные расходы, скорее всего, будут переложены на конечного потребителя. Но недовольны в этом случае будут импортеры. Хотя не исключено, что пошлины заставят импортеров требовать компенсирующую скидку от роSSийских поставщиков, что сократит прибыль . Относительно установки предельных цен на нефть, то такого прецедента в мире не было. Вряд ли это возможно, поскольку в данном случае Запад перечеркнет рыночный механизм ценообразования.

Какой вариант самый вероятный?

Вся эта история с эмбарго на роSSийскую нефть нужна Запада для того, чтобы ограничить доходы РоSSии от продажи нефти. И других вариантов ограничить эти доходы, не вводя эмбарго (прямо или постепенно с помощью пошлин), сейчас нет. То есть эмбарго будет введено, но какое? От пошлин, которые должны платить поставщики нефти, могут отказаться роSSийские поставщики. С пошлинами на импортеров могут не согласиться импортеры.

Скорее всего, после долгих разговоров, будет введено прямое эмбарго.