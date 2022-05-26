Украинским беженцам придется платить налоги в Европе

Война в Украине длится уже три месяца. Граждане, которые покинули страну в первые дни войны, уже более 90 дней находятся за границей. По истечению этого срока, многие из беженцев станут законными налоговыми резидентами в тех странах, в которые они переехали. В некоторых странах ЕС этот срок составляет 183 дня.

Это значит, что пребывая столько в стране, украинцы обязаны будут платить налоги со всех своих доходов, даже если они продолжили работать удаленно, предоставляют какие-либо услуги или сдают недвижимость в аренду в Украине.

Несмотря на то, что у Украины есть соглашения со всеми странами ЕС , которое позволяет избежать двойного налогообложения, если украинец арендовал недвижимость в европейской стране, отдал детей в школу, устроился там на работу, то, вероятно, его заставят платить налоги. В Великобритании, например, чем больше связей у вас со страной (жилье, семья, работа и т. д.), тем меньше дней нужно для того, чтобы стать налоговым резидентом.

Если вы предоставляете услуги физически находясь в другой стране, эта страна может облагать налогом ваши предпринимательские доходы. Например, ряд украинских ФЛП продолжили свою ІТ или консультационную деятельность за рубежом, применяя украинский единый налог, но в иностранных странах на эти услуги начисляются другие налоги, которые там нужно уплачивать.

Размеры налогов во многих странах ЕС выше, чем в Украине. В европейских странах налоги начисляются по прогрессивной шкале - чем больше доход, тем больше налог. Иногда выгоднее получать средняя зарплату, чем стремиться зарабатывать больше, ведь после вычисления налогов, на руки работник получает плюс-минус одинаковые суммы.

Ранее сообщалось, что в Украине отменили налог на недвижимость на период войны.