Финансовая помощь украинским беженцам в Румынии: как получить выплаты от Красного Креста

Украинские беженцы в Румынии могут получать дополнительную финансовую помощь от Красного Креста в размере 110 евро на человека. Эту сумму они смогут получать в течение трех месяцев после подачи заявления.

Получить финансовую помощь могут:

семьи, в которых двое или более детеи? младше 18 лет;

член семьи с инвалидностью;

член семьи старше 60 лет;

членом семьи является беременная или кормящая грудью женщина;

одинокие женщины.

От семьи заявку может подать только один человек, и только один раз. Если украинские беженцы, находясь в Румынии, уже получили помощь от других международных организаций, то на помощь от Красного Креста они рассчитывать не смогут.

При подаче заявки необходимо:

иметь при себе загранпаспорт гражданина Украины, либо ID карту гражданина Украины/внутреннии? паспорт гражданина Украины/ загранпаспорт иностранца с видом на жительство/свидетельство о рождении (для детеи? и подростков)

скачать специальное приложение от Красного Креста и следовать указаниям в нем. Приложение доступно для IOS и Android.

Если заявка будет одобрена, на Viber или Whatsapp вам придет уведомление о том, как получить помощь. Заявка обрабатывается минимум 2 недели.

Деньги могут прийти на любую открытую вами банковскую карту - как в Украине, так и за рубежом. Это могут быть карты ПриватБанка, Монобанка, А-Банка и других.