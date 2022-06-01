Финансовая помощь украинским беженцам в Румынии: как получить выплаты от Красного Креста
Украинские беженцы в Румынии могут получать дополнительную финансовую помощь от Красного Креста в размере 110 евро на человека. Эту сумму они смогут получать в течение трех месяцев после подачи заявления.
Получить финансовую помощь могут:
- семьи, в которых двое или более детеи? младше 18 лет;
- член семьи с инвалидностью;
- член семьи старше 60 лет;
- членом семьи является беременная или кормящая грудью женщина;
- одинокие женщины.
От семьи заявку может подать только один человек, и только один раз. Если украинские беженцы, находясь в Румынии, уже получили помощь от других международных организаций, то на помощь от Красного Креста они рассчитывать не смогут.
При подаче заявки необходимо:
- иметь при себе загранпаспорт гражданина Украины, либо ID карту гражданина Украины/внутреннии? паспорт гражданина Украины/ загранпаспорт иностранца с видом на жительство/свидетельство о рождении (для детеи? и подростков)
- скачать специальное приложение от Красного Креста и следовать указаниям в нем. Приложение доступно для IOS и Android.
Если заявка будет одобрена, на Viber или Whatsapp вам придет уведомление о том, как получить помощь. Заявка обрабатывается минимум 2 недели.
Деньги могут прийти на любую открытую вами банковскую карту - как в Украине, так и за рубежом. Это могут быть карты ПриватБанка, Монобанка, А-Банка и других.
Ранее сообщалось, кому из украинских беженцев запретили въезжать в Польшу.